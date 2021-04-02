يحيى يوسف: «سيدات يد الأهلي» استحق التتويج ببطولة المنطقة عن جدارة

أعرب يحيى يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة دوري منطقة القاهرة، مؤكدًا أن الفريق استحق لقب البطولة عن جدارة بعد العروض القوية التي قدمها، وختمها بالأداء المميز أمام الشمس في المباراة النهائية والفوز بنتيجة 22-19.

وأكد يوسف أن «سيدات يد الأهلي» قدم عروضًا مميزة في بطولة دوري منطقة القاهرة هذا الموسم، وكلل جهوده بالفوز على الشمس في نهائي البطولة بعد مباراة قوية أمام فريق كبير، ليستحق الفوز والتتويج باللقب.

وأضاف المدير الفني أن «سيدات يد الأهلي» يسير بخطى ثابتة هذا الموسم في حصد جميع البطولات التي يشارك بها، مشيرًا إلى أن الفوز ببطولة المنطقة جاء بعد أيام قليلة من التتويج بلقب كأس مصر، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق جميع الألقاب القادمة.

وأكمل: «هدفنا هذا الموسم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والعروض القوية، بهدف حصد البطولات، خاصة أن سيدات يد الأهلي يقترب من حصد بطولة الدوري، وهو الهدف الأكبر الذي يسعى الفريق لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة».

واختتم المدير الفني لـ«سيدات يد الأهلي» تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لدعمهم المستمر للفريق، بهدف تحقيق المزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تحرص على مساندة اللاعبين بشكل دائم في كل البطولات.