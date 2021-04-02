الزراعة: دعم القطاع الزراعي بالمعدات الزراعية البيلاروسية أهم ملفات التعاون المشترك مع بيلاروسيا

عقد المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية سعد موسى، ومدير معهد بحوث الهندسة الزراعية محمد الخولي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع سفير بيلاروسيا سيرجى تيرتنتييف، ووفد السفارة بالقاهرة.



وقال موسى، خلال كلمته، إن الاجتماع يأتي لاستكمال ومتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه من تعاون مشترك في القطاع الزراعي بين الجانبين والتي كان من أهمها ما يتعلق بالميكنة الزراعية ودعم القطاع الزراعي بالمعدات الزراعية البيلاروسية، فضلا عن فتح السوق البيلاروسي أمام صادرات مصر من الأسماك خاصة بعد افتتاح عدد كبير من المشروعات العملاقة من المزارع السمكية في مصر واستيراد بيلاروسيا لكميات كبيرة من الأسماك من الخارج،



وقام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بتسليم السفير البيلاروسي قائمة لعدد ٢٣ منشأة مصرية معتمدة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك لبدء تصدير الأسماك منها إلى بيلاروسيا حيث وعد بتسهيل دخول الأسماك المصرية إلى بلاده.



وفيما يتعلق بالتعاون في مجال إنتاج التقاوي والبذور، قام السفير البيلاروسي بتقديم قائمة بأهم الأصناف النباتية التي تنتجها الشركات البيلاروسيه للتعاون لبحث إمكانية تعاون الجهات البحثية الفنية بوزارة الزراعة فيها.



واتفق الجانبان، على عقد اجتماع مع قطاع الزراعة الآلية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية.



وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير البيلاروسي عن شكره وامتنانه إلى وزارة الزراعة وتطلعه الدائم للتعاون مع جمهورية مصر العربية في جميع مجالات القطاع الزراعي.