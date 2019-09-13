المجر تتعاون مع بولندا وإيطاليا بشأن «النهضة الأوروبية»

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تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره البولندي ماتيوش مورافيسكي وماتيو سالفيني، الذي يتزعم حزب "رابطة الشمال" اليمينية المتطرفة في إيطاليا، بالعمل معاً من أجل تحقيق "نهضة أوروبية".

وقال أوربان اليوم الخميس، عقب اجتماع بين السياسيين اليمينيين الثلاثة " إن ملايين المواطنين الأوروبيين يجدون أنفسهم بدون تمثيل سياسي كاف وفعال في أوروبا".

وأضاف أوربان أن الثلاثي والأحزاب التي ينتمون إليها– وهي حزب فيدس المجري، وحزب القانون والعدالة البولندي، و حزب "رابطة الشمال" (ليجا نورد) الإيطالي – يخططون لإعداد برامج مشتركة لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف مورافيسكي أن التركيز سيكون على احترام القيم والدفاع عنها مثل قيم الأسرة والكرامة الفردية والمسيحية.

ودعا أوربان زملاءه إلى بودابست بعد أن قام حزبه "فيدس" بالانفصال بشكل نهائي عن حزب الشعب الأوروبي قبل نحو أسبوعين.

وقال أوربان إن مجموعة أحزاب يمين الوسط التابعة للاتحاد الأوروبي مالت بشكل متزايد نحو السياسات اليسارية ولم تعد تمثل أصوات الديمقراطيين المسيحيين.

ومع ذلك، فإن الخلاف بين قيادة حزب الشعب الأوروبي وفيدس استمرت لسنوات، واشتدت بسبب الإهانات الموجهة ضد عضو حزب الشعب الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر.