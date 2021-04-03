بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني الحوار الاستراتيجي والمبادرات الأمنية

أشاد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، بجهود مملكة البحرين الناجحة في مكافحة تهريب البشر.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا كذلك بدء العلاقات التاريخية بين البحرين وإسرائيل والبناء على التقدم المحرز في أول حوار استراتيجي بين البحرين والولايات المتحدة في شهر ديسمر الماضي، والمبادرات الأمنية الإقليمية المشتركة في أنحاء منطقة الخليج.