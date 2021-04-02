أعلن السودان عن توجه وفد السودان، الذي يضم وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، غدًا السبت، إلى العاصمة الكنغولية كينشاسا، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الجمعة، يشارك وفد السودان في هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية.

وأشار الوفد إلى مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح كل الاطراف.