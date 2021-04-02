 الهلال الأحمر يوزع أدوات نظافة على 150 مدرسة بشمال سيناء - بوابة الشروق
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الهلال الأحمر يوزع أدوات نظافة على 150 مدرسة بشمال سيناء

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 6:10 م
واصل فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، توزيع حزم أدوات النظافة والتعقيم علي مدارس شمال سيناء الابتدائية في إطار مشروع بيئة آمنة ومحفزة للشباب والنساء والأطفال بشمال سيناء بالشراكة مع (منظمة الامم المتحدة للطفولة_ يونيسيف مصر).

وأكد عمر عبد الله مسئول فرع شمال سيناء يبلغ عدد المدارس المستهدفة 150 مدرسة وتشمل الحزم علي ادوات النظافة والكحول والكمامات وغيرها من المواد التي تساعد علي خلق بيئة امنة وصحية للطلاب والعاملين داخل المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع مسئول الفرع، تم عمل توعية للعاملين بالمدارس علي كيفية اسخدام ادوات النظافة والتوعية لفيروس كرونا، حيث تم الانتهاء من التوزيع في مدينة العريش، والانتهاء من توزيع مدارس مدينة الشيخ زويد حيث يقوم متطوعي الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء بمواصلة العمل والتوزيع.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء.

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