فليك: شعرت بالسعادة لهذه القرعة ولا توجد مجموعة سهلة

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رغم الحاجة للثأر من المنتخب الإسباني ، جاء رد فعل المدرب هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني إيجابيا علىوقوع فريقه مع المنتخب الإسباني في مجموعة واحدة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر ، طبقا لقرعةالبطولة والتي أجريت اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال فليك بعد القرعة : "شعرت بالسعادة لهذه القرعة. المنتخب البرازيلي من أقوى الفرق. نحن مقتنعون بالقرعةونتقبلها بسرور. يتعين علينا الاستعداد بشكل جيد. نتطلع جميعا لهذه البطولة".

وتضم هذه المجموعة مع المنتخبين الإسباني والألماني كلا من المنتخب الياباني والمنتخب الفائز من الملحق العالمي(كوستاريكا أو نيوزيلندا) .

ويسعى المنتخب الألماني بالطبع للثأر من نظيره الإسباني الذي فاز عليه 6 / صفر في آخر مواجهة بينهما وذلك فيبطولة دوري أمم أوروبا قبل عامين.

وقال فليك (57 عاما) إلى محطة "ماجنيتا" التلفزيونية : "لا يمكنك الوقوع في مجموعة سهلة. كل مجموعة بها فرققوية. عليك التعامل مع المجموعة كما هي".

وخلال مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية ، قال فليك إن قرعة دور المجموعات تؤثر أيضا على الاستعداداتالمخطط لها مسبقا.

وأوضح : "كنا تريد مواجهة المنتخب الياباني وديا. والآن ، لن يحدث هذا"