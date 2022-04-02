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هدّد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات تفويضه.

وقال البرهان في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج عسكري، بحسب وكالة «رويترز»: «نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب»، في إشارة للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.

وأضاف «نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان».

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرًا، لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان، حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.

وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الإفريقي؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي.

وقال البرهان: «نحن نقول أنت عندك تفويض محدد، لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني سنطردك».