"أنا يا رفاق أخشى الموت كثيرا.. ولست من هؤلاء المدّعين الذين يرددون في فخر طفولي: نحن لا نهاب الموت.. كيف لا أهاب الموت وأنا غير مستعد لمواجهة خالقي؟ إن من لا يخشى الموت هو أحمق أو واهن الإيمان".

كلمات تُنسب للكاتب أحمد خالد توفيق، الذي تمر اليوم الذكرى الرابعة لرحيله عن عالمنا، إذ توفى في 2 أبريل 2018، وهو يُعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، ومن أشهر الكُتاب في مجال أدب الشباب، والفانتازيا، والخيال العلمي، ولُقب بـ"العراب".

ولد بمدينة طنطا في محافظة الغربية، تخرج في كلية الطب جامعة طنطا عام 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، التحق كعضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.

قدم أحمد خالد توفيق 6 سلاسل للروايات وصلت إلى ما يقرب من 236 عددًا، وقد ترجم عددًا من الروايات الأجنبية ضمن سلسلة روايات عالمية للجيب.

كما قدّم أيضًا خارج هذه السلسلة الترجمات العربية الوحيدة للروايات الثلاث "نادي القتال" (fight club) للروائي الأمريكي تشاك بولانيك، و"ديرمافوريا" (رواية لكريج كليفنجر)، وكتاب "المقابر" (نيل جايمان)، بالإضافة إلى ترجمة الرواية الطويلة (عداء الطائرة الورقية للأفغاني خالد حسيني) إلى رواية مصورة، وترجمة (تشي جيفارا: سيرة مصورة) التي نشرت بعد وفاته. وله بعض التجارب الشعرية.

في نوفمبر 2004، انضم إلى مجلة الشباب ليكتب فيها قصصًا في صفحة ثابتة له تحت عنوان "الآن نفتح الصندوق"، كما أنه كتب في عديد من الإصدارات الدورية.

بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة "ما وراء الطبيعة"، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا واستقبالًا جيدًا من الجمهور. ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة "فانتازيا" عام 1995، وسلسلة "سفاري" عام 1996، وسلسلة "دبليو دبليو دبليو" في عام 2006.

ألف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها "يوتوبيا" عام 2008، وقد تُرجمت إلى عدة لغات، وأُعيد نشرها في أعوام لاحقة. وكذلك "السنجة" التي صُدرت عام 2012، و"مثل إيكاروس" عام 2015، ثم "في ممر الفئران" التي صُدرت عام 2016، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل: قصاصات قابلة للحرق، وعقل بلا جسد، والآن نفتح الصندوق التي صُدرت على 3 أجزاء.

اشتهر أيضًا بالكتابات الصحفية، فقد انضم عام 2004 إلى مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير، والعديد من المجلات الأخرى. كان له أيضًا نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة "رجفة الخوف"، وهي روايات رعب مُترجمة، وكذلك ترجم رواية "نادي القتال" الشهيرة من تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية "ديرمافوريا" عام 2010، وترجمة رواية "عداء الطائرة الورقية" عام 2012، وترجمة "تشي جيفارا: سيرة مصورة" عام 2018.

استمر نشاطه الأدبي مع مزاولته مهنة الطب، فقد كان عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في كلية الطب (جامعة طنطا).

توفي في 2 أبريل 2018 عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.