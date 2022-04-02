روسيا: الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في علاقاته معنا عندما يستفيق من الحلم الأمريكي

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن وقت إعادة النظر في العلاقات مع روسيا وبداية الحوار سيحين عندما "يستفيق الأوروبيون من الحلم الأمريكي".

وأوضح بيسكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "عندما يستفيق الأوروبيون قليلا من الحلم الأوروبي، سيدركون أخيرا أننا يجب أن نعتني معا بمصير قاراتنا، أوروبا وأوراسيا، وعندما سيحين الوقت أخيرا لإعادة تقييم علاقاتنا ودخول مرحلة الحوار"، مشيرا إلى أن ذلك ليس أمرا قد يأتي على المدى القصير.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير النقل البريطاني جانت شابس، اليوم حظر دخول طائرة خاصة أخرى على صلة برجال أعمال روس، لكنه لم يوضح أي تفاصيل أخرى.

وقال شابس، في تصريحات -نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لندن لن تقف مكتوفة الأيدي تشاهد من جنوا الملايين تحت حماية بوتين يعيشيون حياتهم في سلام بينما تُسفك الدماء البريئة".

ويأتي ذلك بعد منع بريطانيا تحليق طائرة خاصة على علاقة برجال أعمال روس في 19 مارس الماضي.