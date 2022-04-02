أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن مصر دولة رئيسية ومحورية في قارة أفريقيا وتمثل منصة اقتصادية مهمة.

وقال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي - في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز)، اليوم السبت - إن "بلاده تسعى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فتح مجالات جديدة للتعاون مع مصر وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين"، مشيرا إلى وجود تعاون مع مصر فى مجالات الصحة وصناعة السيارات والإمداد بالمواد الغذائية والعديد من المواد الأخرى، مشددا على أن مصر تعد حليف قوى جدًا لفرنسا وأوروبا.

وأشار لومير إلى أن بلاده تقوم بإمداد مصر بحوالي 800 مليون يورو في صورة قروض، موضحًا أن بلاده لديها عقود منذ ثلاث سنوات مع مصر لمترو الانفاق بالقاهرة الكبرى؛ وهو يخدم ملايين من المصريين براحة وأمان وبيئة نظيفة.

وعن عملية التبادل التجاري بين البلدين، أوضح أن علاقات الصداقة القائمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ تسهل لكثير من الأعمال بين كلا البلدين فضلا عن الصداقة بين الشعب المصري والفرنسي، لافتا إلى أن الشعب والحكومة الفرنسية يعشقان مصر.. بالإضافة إلى تقديم حزم اقتصادية جذابة جدا لمصر وعقود رائعة، مؤكدا على أن مصر وفرنسا تتشاركان نفس الرغبة والإدارة فى التنمية الاقتصادية المتوازنة التي تحترم البيئة.

وحول أهمية منطقة التبادل الحر الأفريقية، أشار الوزير الفرنسي إلى أن مصر دولة رئيسية ومحورية فى القارة الإفريقية، وتمثل منصة اقتصادية مهمة.

وأكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ثقة بلاده في الرئيس السيسي والحكومة المصرية، ورغبتها في تسريع التعاون مع مصر في العديد من المجالات، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي بادر بتطوير الصناعة المصرية، معربا عن جاهزية بلاده للعمل والانتاج في قطاع السيارات في مصر، سواء لإنتاج قطاع غيار السيارات أو سيارات كاملة .

وحول الأزمة الأوكرانية، أكد أن بلاده تلعب دورا رائدا لإنهاء الازمة الحالية بين موسكو وكييف بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، لافتا إلى أن سلاسل الإمدادات في العالم ستعاني حتى العام المقبل، نظرا لأن روسيا وأوكرانيا دولتان كبيرتان منتجتان للمواد الغذائية وتؤمن الكثير من احتياجات الدول التي في مرحلة التطور والنمو.

وأكد وزير المالية الفرنسي، ضرورة حماية الشعوب من آثار ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية، لافتا إلى أن اسبانيا وايطاليا والمانيا قاموا بخطط لدعم شعوبهم، مشيرا إلي أن بلاده بادرت بخطة لدعم شعبها خاصة في مجال الكهرباء والغاز، لان ذلك يشكل لهم عامل مهم ولا يستطيوا ان يتحملوه.

ولفت إلي أنه من الضروري تحقيق الاستقلالية فيما يخص انتاج الطاقة، فضلا عن ضرورة الاستثمار في الاستراتيجيات الحديثة والهيدروجين الاخضر، مؤكدا أن المطلوب هو تحقيق رخاء أكثر مع تلوث أقل .