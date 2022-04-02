تحرير 11 مخالفة تموينية متنوّعة في كفر الشيخ

شن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفرالشيخ اليوم السبت، برئاسة السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفرالشيخ، بالتنسيق مع التموين والرقابة التموينية، والصحة والطب البيطري، وذلك بهدف العمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع.

وقامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائي، والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة.

ويأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 محضرا متنوعا بين عدم إعلان ولحوم مكشوفة ومتنوعة.