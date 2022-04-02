 زيلينسكي يحذر آباء المجندين الروس: احموا أبناءكم من الخطر الكبير - بوابة الشروق
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زيلينسكي يحذر آباء المجندين الروس: احموا أبناءكم من الخطر الكبير

د ب أ
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 3:26 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 3:26 ص

حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، المتعاونين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب البلاد من العمل مع من وصفهم بـ«المحتلين»، في إشارة إلى القوات الروسية، كما وجه رسالة تحذير أخرى لآبناء المجندين الروس الذي تم إلحاقهم بالخدمة مؤخرًا.

وفي رسالة الفيديو التي يوجهها يوميا، قال زيلينسكي إن تحمل المسؤولية عن مثل هذا التعاون أمر لا يمكن تجنبه.

وتشير معلومات أوكرانية إلى أن روسيا تحاول تشكيل إدارات موالية لموسكو في المناطق التي سيطرت عليها

وباللغة الروسية، خاطب زيلينسكي آباء الشباب في روسيا الذين تم تجنيدهم في الخدمة العسكرية في أول أبريل قائلًا: «احموا أبناءكم.. يتعين على الآباء فعل كل شيء لحماية أبناءهم من الجيش.. هناك خطر كبير أن يتم إرسالهم إلى الحرب في أوكرانيا وهو موت مؤكد للعديد من الشباب الصغير».

وأكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني حرر مؤخرا العديد من البلدات التي وصفها بـ«المحتلة» في شمال البلادـ لكنه حذر السكان الذين فروا من العودة إلى الوطن سريعا، قائلا إن خطر وقوع هجمات قصف لا يزال قائما وأشار إلى أن العديد من المنازل لا تزال ملغومة.

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