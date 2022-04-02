غلق ممشى المسبط بمدينة دهب لبدء أعمال تركيب الرخام بالأرضيات

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، غلق ممشى المسبط اعتبارًا من اليوم السبت، لبدء أعمال تركيب الرخام بالأرضيات.

وقال مجدي أبو الفتوح، رئيس مدينة دهب، إنه جرى غلق ممشى المسبط اليوم السبت، بداية من محل يم يم وحتى ميدان الغريب، وجارٍ أعمال تركيب الرخام بالأرضيات، ومن المقرر أن يجري إعادة فتح الممشى عقب الانتهاء من تركيب الرخام.

وأكد رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن العمل في مشروع تطوير الممشى السياحي يجري على قدم وساق، لتظهر المدينة في ثوبها الجديد، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير الممشى السياحي بطول 1.5 كيلو متر، ويتضمن إنشاء نافورة راقصة، وميادين، وأعمال إضاءة، ومظلات، بتكلفة تتخطى الـ 36 مليون جنيه.

وأهاب بأصحاب المحلات التعاون مع رئيس القطاع، والإدارة الهندسية، والعاملين بالممشى لسهولة وسرعة أنجاز الأعمال.

وأوضح، أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة، ومنها تطوير طريق مبارك بطول 2600 متر مربع، بداية من كمين مدخل المدينة وحتى منطقة البلوهول، بتكلفة 60 مليون جنيه، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه، ويتضمن أعمال رصف وتوسعة لتصبح 3 حارات في كل اتجاه، وأعمال الإنارة على الجانبين، وإنشاء ممشى للدراجات، ورصيف للمشاة، مع مراعاة وضع ورامبات لذوي الهمم.