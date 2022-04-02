وزير بناء السلام بجنوب السودان: مصر من أوائل الدول الداعمة لنا

التقى السفير المصري لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، وزير بناء السلام بجنوب السودان ستيفين بار كول.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنّ اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال بناء السلام، وكذا سبل تقديم الدعم المصري لوزارته انطلاقاً من دور الوزارة المحوري في إحلال السلام بالبلاد.

من جهته، قدم الوزير «كول» الشكر لمصر على الدعم المقدم، قائلًا إنها كانت من أوائل الدول التي اهتمت بدعم وزارته في المهام المكلفة بها، مشيدًا بنتائج زيارته في يونيو 2021 إلى القاهرة لمقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية. كما أعرب عن التقدير لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدعمه المستمر لوزارته.

من ناحيته، نوه السفير المصري بقوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهداً في دعم بلاده في مختلف المجالات بما فيما جهود إحلال السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان.