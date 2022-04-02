نائب محافظ الأقصر يشارك في افتتاح مسجد نجع الوحدة بالطود

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شارك محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الجمعة، في افتتاح مسجد نجع الوحدة بنجع الوحدة بمركز الطود؛ احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

وتبلغ مساحة المسجد 400 متر مربع تقريبًا، ويوجد به طابق أرضي للخدمات ومصلى سيدات، فيما كان قد تم إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان «كيف نستقبل شهر رمضان»، بيّن فيها أن رمضان شهر كريم مبارك يجب على الجميع اغتنامه ببذل قصارى جهدهم من خلال العبادات.