شهدت مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في الدوري الألماني، اليوم السبت، واقعة نادرة الحدوث في كرة القدم.

ولعب بايرن ميونخ لمدة 17 ثانية بلاعب زائد على الأساسيين حيث تواجد 12 لاعبا من البافاري على أرضية الملعب في وقت واحد بسبب خطأ في التبديلات.

وقرر ناجلسمان مدرب الفريق البافاري إجراء تبديلين في الدقيقة 85، بخروج توليسو وكومان.

وأخطأ الحكم الرابع عندما وضع رقم خاطئ على اللوحة، وظل كومان في المباراة لأن رقم قميصه لم يظهر على لوحة التغييرات وهو الأمر الذي جعله يبقى داخل أرضية ملعب اللقاء.

واكتشف لاعبو فرايبورج أن البايرن يلعب اللقاء وفي أرضية الملعب 12 لاعبا واحتجوا لحكم المباراة قبل أن يتحدث مع كومان ويخرج الأخير من الملعب في واقعة نادرة الحدوث.