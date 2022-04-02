مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تقوم بجولة تشمل 5 دول لبحث الأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ستقوم بجولة خارجية تشمل فرنسا وتركيا واليونان وقبرص وألمانيا، تبحث خلالها الأزمة الأوكرانية.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني - أن جولة نولاند التي تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 9 أبريل الجاري تهدف إلى "زيادة تعزيز علاقاتنا الثنائية، والتأكيد على دعمنا الموحد لأوكرانيا، والتنسيق بشأن استجابتنا للهجوم الروسي غير المبرر".

وأضافت أن مساعدة وزير الخارجية ستلتقي في فرنسا بنظرائها الفرنسيين والألمان والبريطانيين، ثم سترأس وفدا مشتركا يضم مسئولين من وزارة الدفاع إلى تركيا واليونان وقبرص، لإجراء مناقشات مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني حول الأمن الإقليمي، والقضايا الاقتصادية، والأولويات الثنائية.

ووفقا للبيان، ستلتقي نولاند في ألمانيا بنظرائها في مجموعة السبع لمناقشة مجموعة من القضايا العالمية والتعافي بشكل أفضل من الجائحة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا بالإمدادات والمعدات في حال نشر روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية.

وقالت ساكي - في تصريحات لها، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "لقد حذرت الولايات المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي مرارا وتكرارا من احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيميائية أو بيولوجية، لذلك نحن نعمل على مساعدة شركائنا الأوكرانيين.. ونقوم بتزويد حكومة أوكرانيا بالمعدات و الإمدادات المنقذة للحياة التي يمكن نشرها في حال استخدام روسيا للسلاح الكيماوي والبيولوجي ضد أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.