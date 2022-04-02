دافع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس الشيوخ، عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعد تعرضه لانتقادات عقب ضياع حلم المنتخب في التأهل لبطولة كأس العالم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «سي بي سي»: «في الكرة، الكل يفتي من غير علم وقليلون هم من لديهم الرؤية، ومحمد صلاح ظُلم ظلما كبيرا في مباراة السنغال، لكن للموضوعية لم نكن نستحق الفوز بالمباراة.. اللاعبون قدموا اداء نفذوا في حدود إمكانياتهم، لعبنا مع السنغال 3 مباريات كنا أضعف منهم بدنيًّا ومهاريًّا».

وتابع: «لو وفق لاعب واحد في ضربة جزاء، كنا هنتكلم ونقول فريق عظيم وقهر الصعاب. لكن في كل الاحوال محمد صلاح نجم استثنائي وهو أهم لاعب أنجبته الملاعب المصرية.

وعن انتقاد مستواه في مباراة العودة ضد السنغال، قال: «وجوده في حد ذاته بيرعب المنافسين، وأتمنى أن ننظر إلى الأمور بشكل شامل، الكرة ليست منفصلة عن مجالات الحياة، ولا أتمنى التقييم اللحظي، هُزمنا بسبب بعض العوامل المتعلقة بالمباراة، لكننا لم نلعب جيدا .. بعض اللاعبين لم يكونوا قادرين على تمرير الكرة في بعض اللحظات، نتيجة للضغط العصبي والنفسي وغيرها من الأمور».

وأكمل: «السنغاليون ارتكبوا أخطاءً قاتلة مثل الليزر والإرهاب النفسي والفكري، وهذا الأمر لا يجوز»، معربا عن تمنيه بأن يعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المباراة.