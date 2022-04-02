 فيديو.. المفتي: باب التوبة مفتوح في كل زمان ومكان.. ورمضان شهر المواساة والرزق - بوابة الشروق
السبت 2 أبريل 2022 12:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. المفتي: باب التوبة مفتوح في كل زمان ومكان.. ورمضان شهر المواساة والرزق


نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 12:00 ص

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة دائمًا، معقّبًا: "كما ارتكبنا ذنبا علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن التوبة يجب أن تكون في كل زمان ومكان وليس لها وقت محدد.

وتابع: «الشخص الذي كلما أحدث ذنبا تذكر الله، قلبه متيقظ وفيه إحساس بالمسؤولية ولا يجعل الذنب يتراكم على الآخر دون توبة وبذلك يتصف بصفة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه العزيز والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم».

وأوضح: "الإقلاع عن الذنب في حالة المعصية يعتبر من قوة الشخصية، لأن الشخص يرجع ويندم على ما فات من أجزاء المعصية ولا يتمادى، لكن الندم والعزم على عدم العودة للذنب يجب أن يكون قرين التوبة، مشيرا إلى أن باب التوبة فتوحا في كل زمان".

وأشار المفتي، إلى أنّ شهر رمضان هو شهر المواساة والرزق والصبر، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بحلول شهر رمضان في آخر يوم من شعبان، موضحا أن من أدى فريضة في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك