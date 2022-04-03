 بتوجيهات رئاسية.. إعفاء السودانيين بمصر من غرامات التأخير لتجديد الإقامة - بوابة الشروق
الأحد 3 أبريل 2022 12:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

بتوجيهات رئاسية.. إعفاء السودانيين بمصر من غرامات التأخير لتجديد الإقامة

سمر إبراهيم:
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 11:45 م
أعلن قنصل عام جمهورية مصر في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه بإعفاء مواطني السودان بجمهورية مصر العربية، من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة ٦ أشهر اعتباراً من اليوم السبت ٣ أبريل ٢٠٢٢ لتوفيق أوضاعهم.

وقال إمام إن التوجيه الرئاسي يأتي على خلفية استقبال الرئيس السيسي للرئيس البرهان يوم الأربعاء الماضي، وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في بلده الثاني مصر، وإيمانًا بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدمها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك