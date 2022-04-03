أعلن قنصل عام جمهورية مصر في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه بإعفاء مواطني السودان بجمهورية مصر العربية، من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة ٦ أشهر اعتباراً من اليوم السبت ٣ أبريل ٢٠٢٢ لتوفيق أوضاعهم.



وقال إمام إن التوجيه الرئاسي يأتي على خلفية استقبال الرئيس السيسي للرئيس البرهان يوم الأربعاء الماضي، وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في بلده الثاني مصر، وإيمانًا بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدمها.