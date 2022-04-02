شكري يبحث مع رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة قضايا عمل المناخ الدولي

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩،الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم السبت، مع جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية، قضايا عمل المناخ الدولي والتنمية المستدامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء ،الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، يأتي في ضوء حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ.