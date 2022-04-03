البرازيل تعلن عن تخفيف القيود للمسافرين القادمين المطعمين ضد كورونا

أعلنت البرازيل أنها لن تلزم المسافرين القادمين إلى البلاد بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا في حال حصلوا على التطعيم الكامل ضد الفيروس، وذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن القرار سيطبق على المسافرين البرازيليين والأجانب.

وأوضح القرار أنه لن يتم قبول الشهادات التي تثبت تعافي المسافر من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، كبديل عن تقديم دليل عن الحصول على التطعيم الكامل.

كما يلغي هذا القرار الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين لم يتلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، حيث سيتعين على المسافرين في هذه الحالة أن تأتي نتيجة اختباراتهم سلبية من أجل دخول البلاد.

وستدخل هذه القواعد الجديدة للمسافرين القادمين إلى البرازيل، حيز التنفيذ بشكل فوري.



