تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»: «أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، والتقدم والازدهار والاستقرار، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما نقدمه من عمل في هذه الشهر الفضيل من صيام وصدقة وصلوات ودعاء وتلاوة القرآن الكريم وكل خير يقدمه المسلمين، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة».

في سياق متصل، أوضح مفتي الجمهورية أن رؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم معًا، وتابع: «العلم جزء من الرؤية الشرعية للهلال، والمسلمين لم يكونوا أبدا بمعزل عن العلم بل هو جزء من مكونات الشخصية المسلمة، والعلم بكل تطوره وتقدمه هو جزء أساسي من الحياة».

