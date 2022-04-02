 نيسان اليابانية تسجل انخفاضا نسبته 30 % في مبيعاتها في أمريكا في الربع الأول - بوابة الشروق
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نيسان اليابانية تسجل انخفاضا نسبته 30 % في مبيعاتها في أمريكا في الربع الأول

د ب أ
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 11:13 م

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان انخفاضا بلغ نحو 30 % في مبيعاتها في الولايات المتحدة.

وأعلنت نيسان جروب أن إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة للربع الأول لعام 2022 بلغ 201081 وحدة، في انخفاض بنسبة 6ر29 % عن مبيعات نفس الربع قبل عام مضى .

وأعلنت الشركة اليوم السبت أن إجمالي مبيعات السيارات للربع الأول انخفض بنسبة 1ر25 % إلى 78243 وحدة، بينما انخفض إجمالي مبيعات الشاحنات بنسبة 2ر32 % ليصل إلى 122838 وحدة مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مبيعات طراز نيسان ألتيما 2022 بنسبة 65ر19 % لتصل إلى 38295 وحدة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وتم بيع 22405 سيارة من طراز نيسان فرونتير الجديدة كليا لترتفع بنسبة 8ر107 % في الربع الأول مقارنة بالعام السابق .

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