الكرملين: يمكن إيجاد حل للمواجهة مع الاتحاد الأوروبي

عبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن اعتقاده بإمكانية إيجاد حل للمواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خليفة العملية الروسية في أوكرانيا، مشددا أن هناك دائما مخرجا لأي مواجهة أو موقف صعب.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - على نشرتها الإنجليزية - أن بيسكوف أوضح، ردا على سؤال بشأن توتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لشبكة "روسيا 1", "هناك دائما طرق للخروج من أي مواجهة ومن أي موقف صعب".

وفي سياق آخر، أفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، بمقتل حوالي ألف شخص؛ وإصابة نحو 5 آلاف، جراء قصف القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين لأراضي الجمهورية منذ بداية عام 2022.

وذكر المكتب - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - أن 972 شخصا من المواطنين قتلوا منذ بداية هذا العام، من بينهم 780 ممثلا للسلطات الأمنية، و 192 مدنيا، مبينا في الوقت ذاته أن 82 مدنيا قتلوا خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأشار إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 4 آلاف و452 شخصا بين المدنيين وممثلي السلطات الأمنية.

جدير بالذكر أنه منذ 17 فبراير الماضي تصاعد الوضع على خط التماس في منطقة دونباس، في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وسجل أعنف قصف لهذه المنطقة من أوكرانيا.

وبناء علي ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير،(استجابة لطلب المساعدة من قادة الجمهوريتين، عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لتحرير دونباس ونزع السلاح من كييف.