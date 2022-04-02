تايوان تسجل 404 حالات إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 160 منها حالة إصابة محلية و244 حالة قادمة من الخارج في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب المرض.

وسجلت مدينة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهو 52 حالة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"

وأضاف المركز أن حوالي نصف حالات الإصابة المحلية الجديدة وهو 83، التي تم تسجيلها اليوم السبت، كانت بدون أي أعراض ظاهرة.

ومن بين حالات الإصابة القادمة من الخارج، 186 حالة لمسافرين، أظهرت الاختبارات إصابتهم لدى وصولهم إلى تايوان، حسب المركز.

وتعد حالات الإصابة المحلية والقادمة من الخارج، التي تم تسجيلها اليوم هي الأعلى، في يوم واحد، هذا العام.