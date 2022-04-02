الكرملين يعرض تقديم توضيح لممثل فرنسي انتقد الحرب في أوكرانيا

عرضت روسيا، تقديم توضيح للممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بعد أن انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحربه على أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: «الأكثر احتمالا هو أن ديبارديو لا يدرك تماما ماذا يجري.. إذا كان ضروريا، نحن على استعداد لإبلاغه بكل شيء وأن نوضح له أشياء بحيث يفهمها بشكل أفضل».

وكان ديبارديو، الذي يحمل جواز سفر روسي منذ سنوات وقد وصف بوتين في إحدى المرات بأنه صديق له، قد اتهم رئيس الكرملين يوم الخميس بالوقوع في «هفوات مجنونة وغير مقبولة» أدت في المقابل للحرب في أوكرانيا.

كما أعلن الرجل -73 عامًا- أنه سيتبرع بحصيلة عائدات ثلاث حفلات في مطلع أبريل إلى ضحايا الحرب الأوكرانية، وقال ديبارديو إنه لا يمكن تحميل الشعب الروسي مسؤولية أفعال بوتين.