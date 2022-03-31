مؤتمر كلية «حقوق طنطا» يصدر ١١ توصية لحماية حقوق المسنين

أصدر المؤتمرالعلمي السنوي السابع لكلية الحقوق بجامعة طنطا، الذي تم تنظيمه بعنوان "حقوق المسنين بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال الفترة من 30- 31 مارس، ١١ توصية لحماية حقوق المسنين ورعايتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقال كمال عكاشة إن التوصيات تضمنت سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة لهم وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين، واستحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب والمستشفيات، وتشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين وتخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين وتوفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين يتم تحديثها دوريا، بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيًا بما يتناسب مع تلك البيانات.

وأشاد الدكتور مصطفى أبو عمرو، خلال كلمته، بتعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات، والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، موضحاً أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي، وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى.