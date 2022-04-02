السفير التركي في بيروت: نعطي أولوية لرفاهية لبنان وشعبه



أعلن السفير التركي لدى لبنان علي باريش أولوسوي أن رفاهية لبنان وشعبه تمثل أولوية لتركيا والشعب التركي، وذلك خلال استقباله دفعة جديدة من المساعدات التركية، في مرفأ طرابلس شمال لبنان اليوم السبت.



ووصلت اليوم دفعة جديدة من المساعدات التركية، إلى حوض مرفأ طرابلس أرسلتها 17 منظمة تركية غير حكومية إلى الشعب اللبناني، بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (إيه إف إيه دي) وتحت إشراف وزارة الداخلية التركية.



وقال السفير التركي: "إن رفاهية لبنان وشعبه، الذي نرتبط به من خلال روابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة الجذور، ونشترك في جغرافيا ومصير مشترك، هو أمر مهم وأولوية لتركيا والشعب التركي".



وأضاف أولوسوي: "جلبت (سفينة الخير) التي نرحب بها هنا اليوم إلى طرابلس ما مجموعه 1000 طن من المساعدات الغذائية والطحين التي أرسلتها 17 منظمة تركية غير حكومية إلى إخوانهم اللبنانيين، بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "إيه إف إيه دي" وتحت إشراف وزارة الداخلية بجمهورية تركيا".



وتابع السفير التركي قائلا: "إن رغبتنا الوحيدة هي المساهمة في تخفيف عبء هذه الفترة الصعبة التي يمر بها أشقاؤنا اللبنانيون واللاجئون الفلسطينيون والنازحون السوريون الذين يعيشون على هذه الأراضي معاً".



وأعلن أولوسوي أنه "بفضل هذا النشاط الإغاثي، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، نهدف إلى الوصول إلى عشرات الآلاف من المحتاجين في جميع أنحاء لبنان".



وأشار السفير التركي إلى أن هذه المساعدات ستوزع "على المحتاجين من خلال جمعيات وسلطات محلية، دون توقع أي مقابل ودون أي تمييز، بما يشمل لبنان بأكمله وأهله".



يذكر أنه في 20 مارس الماضي وصلت الدفعة الأولى من المساعدات التركية، وهي عبارة عن 326 طناً من المواد الغذائية المختلفة، من أصل524 طناً، ليتم توزيعها على الأجهزة الأمنية العاملة ضمن وزارة الداخلية اللبنانية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة ودفاع مدني.



وفي 26 مارس الماضي، وصلت الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها الدولة التركية، إلى حوض مرفأ طرابلس (شمال لبنان) محملة ب266 طناً من المواد الغذائية المختلفة، من أصل 524 طناً، وهي عبارة عن هبة مقدمة من الدولة التركية إلى وزارة الداخلية اللبنانية.