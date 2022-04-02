الشركة المتحدة: ترجمة مسلسل الاختيار 3 للغتين غير العربية

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برومو مسلسل الاختيار 3 يوضح الكثير من التفاصيل المهمة التي شهدتها مصر في السنوات الفاصلة من تاريخها.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الحلقة الأولى من الاختيار 3 أتوقع أنه لن يكون هناك حديث إلا عنها، وستكون حديث ليلة عرضها.
وكشف أن مسلسل الاختيار 3 سيكون مترجما للغتين غير العربية.
ورداً على سؤال الحديدي عن أدوار الأبطال مثل كريم عبد العزيز: هيل يكمل دوره كضابط أمن وطني؟ ليجيب صالح قائلاً: بالفعل كريم عبدالعزيز بيكمل دوره كضابط أمن وطني في الاختيار 3.
وتابع: المخرج بيتر ميمي بيهتم بتفاصيل التفاصيل، وبيطلع شغل ممتاز، قائلاً: "مسلسل الاختيار 3 يجسد العديد من الشخصيات".
ورداً على سؤال الحديدي: هل يجسد الفنان ياسر جلال دور الفريق عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، قال: "مش هحرقه خلينا نشوفه مع بعض".