الشركة المتحدة: ترجمة مسلسل الاختيار 3 للغتين غير العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برومو مسلسل الاختيار 3 يوضح الكثير من التفاصيل المهمة التي شهدتها مصر في السنوات الفاصلة من تاريخها.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الحلقة الأولى من الاختيار 3 أتوقع أنه لن يكون هناك حديث إلا عنها، وستكون حديث ليلة عرضها.

وكشف أن مسلسل الاختيار 3 سيكون مترجما للغتين غير العربية.

ورداً على سؤال الحديدي عن أدوار الأبطال مثل كريم عبد العزيز: هيل يكمل دوره كضابط أمن وطني؟ ليجيب صالح قائلاً: بالفعل كريم عبدالعزيز بيكمل دوره كضابط أمن وطني في الاختيار 3.

وتابع: المخرج بيتر ميمي بيهتم بتفاصيل التفاصيل، وبيطلع شغل ممتاز، قائلاً: "مسلسل الاختيار 3 يجسد العديد من الشخصيات".

ورداً على سؤال الحديدي: هل يجسد الفنان ياسر جلال دور الفريق عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، قال: "مش هحرقه خلينا نشوفه مع بعض".