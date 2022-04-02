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عبّرت الفنانة يسرا، عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه في السابق الرمضاني خلال العام الجاري «أحلام سعيدة».

وقالت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «كان واحشني الكوميدي جدًا السنادي وكنت عاوزة أريح من العياط .. بالصدفة لقيت جمال العدل محضّرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة».

وأضافت: «إنبسطت لإن الموضوع لذيذ وموضوع ستاتي وعبارة عن ستات بيتقابلوا وبيعيشوا مع بعض».

وتابعت: «جمال العدل بيحب الجديد دائمًا، وأنا سعيدة بده والعمل توج بالمخرج عمرو عرفة ولم أعمل معه منذ سرايا عابدين، وتربطني به صداقة قديمة لكن كان واحشني ووحشني الشغل معاه كنت سعيده وسيابة إيدي معاه».