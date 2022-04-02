قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ هناك قولين في الفقه الإسلامي حول اختلاف الرؤى بين الدول وبعضها البعض في هلال شهر رمضان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على «صدى البلد»: «الفقه الإسلامي يستطيع أن يستوعب جميع أحوالنا وقضيانا».

وأشار إلى أنّ جميع الدول تتحرى الآن رؤية هلال شهر رمضان وعن طريق إثباتات ودلالات، موضحا أن كل دولة لها رؤيتها في الهلال ويجب الالتزام بها، فرؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم.

وأوضح أنّ اختلاف هلال شهر رمضان لا يدعو إلى النزاع ولكن يبغي في داخل كل بلد أن يتم الالتزام برؤية الهلال في كل دولة.