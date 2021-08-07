تايلاند تسجل 28 ألفا و29 حالة إصابة جديدة بكورونا و96 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم السبت، تسجيل 28 ألفا و29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أن هناك 27 ألفا و914 حالة إصابة جديدة بين السكان و79 بين نزلاء السجون و36 حالة إصابة قادمة من الخارج.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة بين السكان، 27 ألفا و501 حالة مؤكدة في المستشفيات و413 عبر اختبارات جماعية.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و684 ألفا و755 حالة إصابة من بينها مليون و 461 ألفا و320 حالة هذا العام مع تعافي ثلاثة ملايين و403 آلاف و642 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 25 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة بما في ذلك 3620 حالة حتى الآن هذا العام.