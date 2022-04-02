 علاج استغرق 5 سنوات.. فريق طبي بالأقصر ينقذ حياة طفلة من مرض عضلي نادر - بوابة الشروق
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علاج استغرق 5 سنوات.. فريق طبي بالأقصر ينقذ حياة طفلة من مرض عضلي نادر

محمد راشد
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 3:15 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 3:15 ص

نجح فريق طبي بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إنقاذ حياة طفلة كانت تعاني من مرض نادر بعد علاج أكثر من خمس سنوات.

التفاصيل تعود إلى استقبال المستشفى الطفلة في وقت سابق، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين معاناتها من وهن عضلي، تسبب في عدم قدرتها على الحركة.

وعقب الرعاية الخاصة بها تم تحضيرها نفسيًا لإجراء جراحة بواسطة فريق طبي متكامل متخصص في «جراحات القلب والصدر» بهيئة الرعاية الصحية، وتم إجراء جراحة استئصال كامل للغدة التيموسية للطفلة وإعادة قدرتها على الحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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