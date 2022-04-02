تركيا تسجل 13 ألفا و367 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا

سجلت تركيا 13 ألفا و367 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 14 مليونا و873 الفا و927، والوفيات إلى 98 ألفا و78.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و57 ألفا و130، جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في تركيا حتى الآن.

وتلقى 52 مليونا و977 ألفا و660 من السكان تطعيما كاملات ضد الوباء حتى الآن، بواقع 63.50%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.