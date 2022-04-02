استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

استشهد ثلاثة فلسطينيين ليلة الجمعة - السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حلول أول أيام شهر رمضان.

وقالت مصادر فلسطينية إنّ قوات من جيش الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة في جنين مستهدفة من بداخلها ثم منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من مكان الحادث.

من جهته، أقرّ جيش الاحتلال بأن قواته قتلت الفلسطينيين الثلاثة مبررًا ذلك بأنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان فلسطيني يبلغ 29 عامًا، قد استشهد وأصيب العشرات يوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية خلال التظاهرات المنددة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

والخميس، استشهد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، اثنان منهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في جنين، والآخر بعد أن زُعِمَ أنه أصاب مستوطنا إسرائيليا بجروح متوسطة في عملية طعن.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عمليات الاقتحام والقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني، محذرا من التبعات الخطيرة لتلك السياسة.