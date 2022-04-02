تعليق إضرابات سائقي الشاحنات في إسبانيا مؤقتا



توقفت مؤقتا إضرابات سائقي الشاحنات التي سببت أزمات في الإمدادات في إسبانيا، بعد 20 يوما من الاحتجاج.



وأعلنت منصة حماية قطاع النقل اليوم السبت أن الاحتجاجات "توقفت مؤقتا".



وذكرت المنصة بعد اجتماع لزعماء الإضراب في سان فرناندو دي هيناريس قرب مدريد أن الإضراب قد "يعود قريبا"، إنهم يريدون "ادخار قواهم لتوجيه ضربة ثانية".



ودعت المنظمة التي تمثل بشكل رئيسي صغار متعهدي النقل إلى تنظيم الإضرابات والاحتجاجات ضد الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود نتيجة لحرب أوكرانيا.



وخلال هذه التحركات ، التي بدأت في 14 آذار/ مارس بمحاصرة الطرق، ومتاجر الجملة ومراكز المدينة والموانئ ، ظهرت أزمات الإمداد في إسبانيا. وأصبحت سلع مثل اللبن والزبادي والفواكه نادرة، إلى جانب منتجات أخرى.