 تعليق إضرابات سائقي الشاحنات في إسبانيا مؤقتا - بوابة الشروق
السبت 2 أبريل 2022 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

تعليق إضرابات سائقي الشاحنات في إسبانيا مؤقتا

د ب أ
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 6:49 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 6:49 م

توقفت مؤقتا إضرابات سائقي الشاحنات التي سببت أزمات في الإمدادات في إسبانيا، بعد 20 يوما من الاحتجاج.  

وأعلنت منصة حماية قطاع النقل اليوم السبت أن الاحتجاجات "توقفت مؤقتا".

وذكرت المنصة بعد اجتماع لزعماء الإضراب في سان فرناندو دي هيناريس قرب مدريد أن الإضراب قد "يعود قريبا"، إنهم يريدون "ادخار قواهم لتوجيه ضربة ثانية".

ودعت المنظمة التي تمثل بشكل رئيسي صغار متعهدي النقل إلى تنظيم الإضرابات والاحتجاجات ضد الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود نتيجة لحرب أوكرانيا.

وخلال هذه التحركات ، التي بدأت في 14 آذار/ مارس بمحاصرة الطرق، ومتاجر الجملة ومراكز المدينة والموانئ ، ظهرت أزمات الإمداد في إسبانيا. وأصبحت سلع مثل اللبن والزبادي والفواكه نادرة، إلى جانب منتجات أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك