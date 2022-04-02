 العراق يرحب بإعلان الهدنة باليمن ويؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة - بوابة الشروق
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العراق يرحب بإعلان الهدنة باليمن ويؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة

أ ش أ
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 5:40 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 5:40 م

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن لمدة شهرين في الداخل اليمني وعلى الحدود.

وثمنت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - جهود ومساعي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبنيه مبادرة للحوار اليمني - اليمني بهدف وقف إطلاق النار في اليمن؛ معربة عن دعم العراق للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنية الأخرى لحل الأزمة والتكريس لنهج الحوار لما يحمله من فرصة لتحقيق السلام ويؤسس لمنطق جديد ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة أن الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله من خلال تصميم إطار يمكن من عملية تفاوضية تضمن سلاما شاملا ومستداما.

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