 الجمعية المصرية لطب الأطفال تنظم يوما علميا لحديثي الولادة والمبتسرين بدمياط - بوابة الشروق
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الجمعية المصرية لطب الأطفال تنظم يوما علميا لحديثي الولادة والمبتسرين بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 12:06 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 12:06 ص

نظمت الجمعية المصرية لطب الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، يوما علميا لأطباء الأطفال وحديثي الولادة بدمياط، حاضر فيه عدد من أساتذة طب الأطفال بالجامعات المصرية، ومنهم الدكتور طارق بركات، بجامعة المنصورة والدكتور جمال سليمان، الدكتور في جامعة بورسعيد.

وصرح الدكتور محسن الصعب، رئيس الجمعية، بأن اليوم العلمي هو أحد الأنشطة العلمية المستمرة للجمعية، والتي تهدف إلى رفع المستوى العلمي لأطباء الأطفال وحديثي الولادة، والتي تتوج بالمؤتمر السنوي للجمعية في شهر مايو من كل عام.

وقال الدكتور أمير سليمان، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، إن الأنشطة العلمية للجمعية تشهد مشاركات كبيرة من أطباء الأطفال وحديثي الولادة من مختلف محافظات مصر.


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