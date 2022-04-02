المملكة المتحدة تسجل 69 ألفا و776 إصابة جديدة و191 وفاة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 69 ألفا و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و191 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 21 مليونا و379 ألفا و545، والوفيات إلى 166 ألفا و16.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 142 مليونا و395 ألفا و242 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة حتى الآن.

وتلقى 49 مليونا و428 ألفا و34 من السكان تطعيما كاملات ضد الوباء حتى الآن، بواقع 73.96%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.