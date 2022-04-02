اتحاد الكرة: سيتم تقليص عدد أندية الدوري إلى 16 فريقا

أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية بصدد اتخاذ قرار مع رابطة الأندية من أجل تقليص عدد فرق دوري المحترفين إلى 16 فريق بدلا من 18، وأن هذه ستكون أولى إجراءات تطوير المسابقة.

وفشل المنتخب المصري، في الوصول لكأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح بـ 3-1، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها المنتخب الوطني بهدف دون رد، ليحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أبو الوفا في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «نسير وفق خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية، الموسم المقبل سيكون الأخير بالنسبة للشكل الحالي لمسابقة القسم الثاني، ومن ثم ستصبح دوري من مجموعة واحدة».

وأضاف: «سنواصل الاتفاق مع رابطة الأندية بشأن دوري المحترفين من أجل تقليص عدد الأندية به إلى 16 فريق بالموسم المقبل أو الذي يليه بأقصى تقدير، والقسم الثالث سيكون 12 مجموعة وسيباع حقوقه بشكل منفصل من أجل زيادة العائد المادي للأندية».

وواصل: «بالنسبة للمنتخبات، الناشئين من مواليد 2006 و 2003 يسيرون بشكل جيد وخطوات ثابتة نحو الأفضل، لكن المهمة الأصعب حاليا هي اختيار الجهاز الفني للمنتخب الأول، وحول رأيي الشخصي أتمنى استمرار كيروش».

وأتم: «جلسة الاتحاد المقبلة، ستحسم مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة كيروش، وسنتخذ بها بعض القرارات بشأن المسابقات والمنتخبات وهذا من أجل صالح الكرة المصرية».