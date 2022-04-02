منظمات الأعمال تطالب الحكومة بتوفير احتياجات الصناع من مستلزمات الإنتاج

طالب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال الحكومة بضمان توفير العملة الصعبة للمصانع لتلبية احتياجتهم من الاستيراد لضمان استمرار العمل والإنتاج بكل الشركات والمصانع المحلية.

وأكد محمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات أن القطاع يعانى من تحديات كبيرة فى هذا الوقت بسبب نقص سلاسل الإمداد وارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وأضاف البهى أن تلك الظروف تتطلب الدعم والمساندة عن طريق تلبية احتياجات المصانع من المواد الخام لضمان سير العمل والانتاج، وبالتالى استمرار التصدير إلى مختلف الاسواق الخليجية.

من جانبه قال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال إن الفترة الحالية مهمة ودقيقة جدا وتتطلب وجود مرونة كبيرة من قبل الحكومة حتى يستمر قطاع الصناعة فى دعم الاقتصاد.

وأضاف المنزلاوى أن المحافظة على معدلات الانتاج الحالية تتطلب وجود حزمة جديدة من القرارات المشجعة على الاستثمار والتوسع، فالصناعة لا تستطيع تحمل أى اجراءات اقتصادية جديدة مثل رفع اسعار الطاقة والغاز للمصانع على سيبل المثال.