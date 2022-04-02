3 دول عربية تبدأ رمضان الأحد

بدأ شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، في مصر و17 دولة عربية، بينما تحل أولى أيامه الأحد، في سلطنة عمان والأردن والمغرب.

وفيما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن ثبوت رؤية هلال رمضان، فقد أعلنت السعودية عن تحريها الهلال أيضًا، كما حلّت بداية الشهر الكريم على قطر والإمارات.

وأفادت الكويت والبحرين والعراق واليمن، حلول شهر رمضان السبت بعد ثبوت هلاله، وفق بيانات رسمية.

ويحل رمضان السبت، في فلسطين ولبنان، بعد ثبوت رؤية هلاله، ‎كما أعلن السودان وليبيا، السبت أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله.

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف السورية، في بيان، حلول شهر رمضان السبت، كما أعلنت تونس والجزائر والصومال، السبت أول أيام رمضان.

وحل رمضان أيضا السبت في موريتانيا وجيبوتي، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة الموريتانية، ووكالة الأنباء الجيبوتية الرسمية.

في المقابل، قررت اللجنة الرسمية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان، عدم ثبوت رؤيته، وعليه يكون السبت المتمم لشعبان، وغدا الأحد غرة الشهر الفضيل.

وفي الأردن، أعلن مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة، في تصريح متلفز، تعذر رؤية الهلال وأن السبت المتمم لشهر شعبان، والأحد غرة رمضان.‎

وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف أن الأحد أول أيام رمضان.