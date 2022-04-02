فان جال عن قرعة كأس العالم: لا أعرف قطر أو السنغال

اعتبر مدرّب هولندا لويس فان جال ان قرعة مونديال 2022 كانت أكثر رأفة لمنتخب الطواحين مقارنة بمشاركة بلاده الأخيرة في مونديال 2014 عندما حلت ثالثة.

فان جال الذي أثار جدلاً قبل ايام عندما اعتبر ان استضافة قطر لنهائيات المونديال "سخيفة" وقد منح فيفا حق التنظيم للدولة الخليجية "بسبب المصالح التجارية"، وقع فريقه بمواجهة قطر المضيفة بالاضافة إلى السنغال بطلة إفريقيا والاكوادور ضمن المجموعة الأولى.

وكانت هولندا بلغت نصف نهائي 2014 حيث خسرت أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وذلك بعد تصدرها مجموعة قوية ضمت إسبانيا وتشيلي وأستراليا حققت فيها ثلاثة انتصارات لافتة.

تابع فان جال الذي قاد هولندا في المونديال البرازيلي "انذاك واجهنا إسبانيا بطلة العالم، فريقا قويا من أمريكا الجنوبية (تشيلي) وفريق مقاتلين من استراليا. كانت مباراة صعبة جداً أمام الأخيرة".

وأضاف فان جال البالغ 70 عاماً "القرعة أفضل من 2014، لكن هذا لا يعني شيئاً. نستعد جيداً. لم أذهب غالباً إلى قطر أو السنغال، لذا لا أعرف هاتين الدولتين جيداً. (ذهبت) إلى قطر مع بايرن (ميونيخ الألماني) وقبل سنتين أمضيت إجازة في السنغال. لدينا مراقبون جيدون سيدرسون المنتخبات".

وكان المدرب العائد إلى المنتخب البرتقالي قد توقع الوقوع مع قطر في مجموعة واحدة و"كان رهاناً، لكن من الجميل عندما يتحوّل الرهان إلى حقيقة".

ويستعد المنتخب الهولندي الغائب عن نسخة 2018، بخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية حيث "لدينا ست مباريات في دوري الأمم. نلعب في اليوم الأول من كاس العالم، لذا لا وقت لدينا لاعداد جيد. لكن اذا تقدمنا في البطولة سيكون ذلك أفضلية لنا لاحقاً".