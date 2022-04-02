سلطنة عمان: ارتفاع القيمة الإجمالية للودائع الخاصة بنهاية يناير الماضي

سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 05. 0 % لتصل إلى 14 مليارًا و4. 494 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 14 مليارا و5. 486 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني، حسب وكالة الأنباء العمانية اليوم ، أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 4 مليارات و4. 722 مليون ريال عُماني، وودائع التوفير البالغة قيمتها 5 مليارات و448 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة ودائع تحت الطلب 4 مليارات و6. 51 مليون ريال عُماني.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 13 مليارًا و3. 184 مليون بالريال العُماني ومليار و310 ملايين ريال عُماني بالعملات الأجنبية.