تشافي يرفض الحديث عن مساعي برشلونة لضم أنطونيو روديجر

رفض تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة التطرق إلى التكهنات المثارة حول مساعي النادي الكتالوني للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي، وذلك في ظل تركيزه على المواجهة التي تجمع فريقه مع أشبيلية غدا الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتم التقاط صورا فوتوغرافية لساهر سينيسي الأخ غير الشقيق لروديجر والذي يتولى أيضا إدارة أعماله، وهو فيطريقه لفندق في برشلونة رفقة ماتيو اليماني مدير الكرة للنادي الكتالوني ويوردي كرويف المدير التقني.

وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي في نهاية الموسم الجاري وله مطلق الحرية في التفاوض مع أندية أخرى منذ ينايرالماضي.

وقال تشافي اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي "لن أتحدث بشأن أي الصفقات، ينتظرنا الكثير من العمل ، حقيقي أنماتيو ويوردي ومجلس الإدارة يعملون من أجل الموسم المقبل ، لكن مهمتنا تتمثل في اقتناص المركز الثاني غدا".

ويحتل برشونة المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أشبيلية الوصيف.

وأشاد تشافي بنجمه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق حيث ينتهي عقدهبنهاية الموسم الجاري ، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وقال تشافي أن ديمبلي -24 عاما- هو الوحيد الذي سيحدد الفريق الذي سيلعب بين صفوفه في الموسم المقبل.

وأشار "لم يكن لدي أي شكوى بشأن ديمبلي على المستوى الاحترافي منذ قدومي، إنه لاعب متعدد المهارات ، يعمل بشكلجيد ، لازلت أعتقد أن بمقدوره أن يكون أفضل لاعب في مركزه، هذا الأمر يعود إليه والتجديد يعتمد عليه".

وأبدى تشافي تفاؤله بشأن تمديد عقد جافي ورونالد اراوخو، حيث ينتهي عقد اللاعبين بنهاية الموسم المقبل.

وقال تشافي "النادي لا يمكنه التفريط في جافي واراوخو ، هما في غاية الأهمية بالنسبة لنا ، ولقد أظهرت ذلك من خلالدقائق المشاركة التي أمنحها لهما، متفائل وأتمنى التوصل لحل".