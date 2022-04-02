مصر للطيران تحتفل بأول أيام شهر رمضان المبارك بتوزيع الهدايا على عملائها

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احتفلت شركة مصر للطيران مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي بحلول شهر رمضان المعظم، كعادتها السنوية، حيث قام فريق من الشركة بتوزيع "فانوس رمضان" مع هدايا أخرى على عدد من العملاء المسافرين من مبني الركاب رقم (3) مع التقاط صور تذكارية.

وأعرب المسافرون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيية من الشركة، واهتمامها الدائم بعملائها.

وكان الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قد قدم التهنئة لجميع عملاء الشركة والعاملين بمصر للطيران بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.