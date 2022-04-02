المجر: الحزب الحاكم والمعارضة يحصلان على نفس نتيجة استطلاع للرأي قبل الانتخابات

حصل حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمعارضة على نتيجة مماثلة في استطلاع للرأي نشر قبل يوم من إجراء الانتخابات، ما أثار احتمالية أن السباق سوف يكون أكثر تقاربا عما كان يتوقع سابقا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بابليكس بتكليف من صحيفة المعارضة نيبشافا ونشر اليوم السبت، أن حزب فيدز وحزب متحدون من أجل المجر وهو تحالف للمعارضة من ستة أحزاب، حصل كل منهما على 47 % من الدعم بين الناخبين الذين حسموا رأيهم.

وكانت أغلب استطلاعات الرأي الأخيرة قد أظهرت تفوق الحزب الحاكم ، وهو ما كان سيمنح أوربان فترة ولاية رابعة ، حيث بدا أن رسالته عن "السلام والأمن" لقت صدى بين الناخبين في ظل الحرب في الجارة الأوكرانية.