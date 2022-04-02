أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية يعمل وفق خطة محددة من أجل تطوير الكرة المصرية، مشيرا إلى أن التخطيط يسير في كل المسابقات وتم فتح جميع الملفات في توقيت واحد.

وفشل المنتخب المصري، في الوصول لكأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح بـ 3-1، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها المنتخب الوطني بهدف دون رد، ليحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وقال علام في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «كمجلس إدارة سنتخذ القرار الأفضل للكرة المصرية والصالح للمنتخب الوطني وذلك بشأن مصير الجهاز الفني بقيادة كيروش».

وتابع: «الجماهير تنقسم إلى قسمين في مصر جزء يشجع المنتخب والثاني يتواجد عبر صفحات السوشيال ميديا، حديثي لأصحاب السوشيال ميديا توقفوا عن حديثكم بشكل سلبي لأن هذا يؤثر على موقفنا في أزمة مباراة السنغال».

وأضاف: «الحديث السلبي قد يكون ضدنا في عرض الملف لأننا نطالب بحقنا ونتحدث أننا خسرنا بفعل فاعل، فلا يجب أن تنقل الصحف الأجنبية عكس ذلك من ردود أفعال المصريين».

وواصل: «نخطط للكرة المصرية ولدينا الكثير من العمل لتطوير المنظومة، بعض أعضاء مجلس الإدارة تم تكليفهم بملفات ونهتم بكل شيء حتى الكرة النسائية والشاطئية».

وشدد: «تم إلغاء مسابقات للناشئين والشباب وأندية لم تعد تشارك في البطولات لقلة الموارد المادية، سندعم كافة الأندية والأهتمام سيكون للأقسام الأدنى التي تمتلك المواهب».

وأتم: «لدينا خطط كثيرة موجود، لكن التركيز خلال الفترة الماضية كان منصب على مرحلة التصفيات والمنتخب الوطني، الموسم المقبل سيشهد طفرة وتغيير كبير في العديد من الأمور».